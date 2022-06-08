Derebucak'ta yıl sonu sergisi açılışı - Son Dakika
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Derebucak'ta yıl sonu sergisi açılışı

08.06.2022 13:39
Derebucak'ta yıl sonu sergisi açılışı

Derebucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sergide kursiyerlerin el emekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Derebucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sergide kursiyerlerin el emekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Derebucak Millet Kıraathanesi'nde açılan sergide, Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ilçe genelinde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin yıl içerisinde hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Jandarma Komutanı Halit Veysel Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Ömer Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Çetinkaya, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Açılışın katılımcılar ve davetliler sergiyi gezdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derebucak'ta yıl sonu sergisi açılışı - Son Dakika

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