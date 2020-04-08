Derebucak'ta zarar görenlere yardım eli - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde Şubat ayında yaşanan deprem ve sel felaketlerinden zarar gören ailelere yardım eli uzatıldı.



Derebucak İlçe Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilçe genelinde geçen Şubat ayında yaşanan deprem ve sel dolayısıyla zarar gören vatandaşların hesaplarına yardım ödemelerinin aktarıldığı belirtildi. Bu çerçevede, depremden zarar gördüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Konya İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonrasında tespit edilen Göynem, Pınarbaşı, Durak ve Tepearası mahallelerinde ikamet eden 17 aileye toplam 25 bin lira, selden zarar gördüğü belirlenen Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 9 aileye ise toplam 11 bin 250 liralık yardımda bulunulduğu öğrenildi.



Derebucak'ta 6 Şubat'ta aşırı yağışlar sonrasında yöredeki ekili alanlar ve bazı evler sular altında kalmış, bazı vatandaşların ekili tarlaları ve evleri bundan zarar görmüştü. 23 Şubat'ta ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 10 hasarlı bina tespit edildiği duyurulmuştu. - KONYA