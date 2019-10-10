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Derebucak'taki Çamlık Mağaraları

1 saat önce

Derebucak ilçesinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın doğa ve mağara meraklılarını bekliyor.

Derebucak'taki Çamlık Mağaraları, System.String[]

Derebucak ilçesinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın doğa ve mağara meraklılarını bekliyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan ve doğa ve mağara meraklıları tarafından keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara bulunduğunu söyledi.

Bunlardan belli başlıcalarının Balatini, Körükini, Suluin, Dede Tarlası, Değirmen İni, Gavur Beşiği, Eski Düden, Döllükoğlu, Asmacı İni, Baraj, Devrend, Mastaltı Düden, Çocukattıkları Delik, Saklı Uçurum, Giriş Yolu, Sokmak, Belini olarak adlandırılan irili ufaklı çok sayıda mağara olduğunu aktaran Büyükkafalı, yerli ve yabancı doğa tutkunlarının ilgisini çeken bu mağaralardan bazılarına görmek ve daha yakından tanımak isteyenler için doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.


Büyükkafalı, Derebucak ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çamlık Mahallesi'nde bulunan mağaraların birer tabiat anıtı olarak da korunduğuna dikkati çekerek, özellikle bölgede uzunluğu bin 830, yüksekliği 45 metre olan traverten, dikit ve sarkıtlarıyla dikkat çeken Balatini Mağarası'nın görülmeye değer güzellikler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Derebucak, Beyşehir, Çamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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