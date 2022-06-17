Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı

17.06.2022 16:36
Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı

Beyşehir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Beyşehir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Beyşehir'de 14 bin 742 öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile şube müdürleri Gazi ve Ali Akkanat ilkokullarında düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Derebucak

Derebucak ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Kaymakam Ömer Levent Türk katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Türk, gazetecilere, tatilin öğrencilere, öğretmenlere ve bütün eğitim camiası için huzurlu geçmesini temennisinde bulundu.

???????

YORUMLAR
500
Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için 'saygı sürüşü' yaptı Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için 'saygı sürüşü' yaptı Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ta karne heyecanı Bağcılar'da Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temeli atıldı Bağcılar'da Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temeli atıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:31:25. #1.13#
SON DAKİKA: Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement