Son Dakika Haberleri: Derebucaklı çiftçilere makine ekipman desteği
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Derebucaklı çiftçilere makine ekipman desteği

1 saat önce

Derebucak ilçesinde, bakliyat üretimi yapan çiftçilere makine ekipman desteği sağlandı.

Derebucaklı çiftçilere makine ekipman desteği, System.String[]

Derebucak ilçesinde, bakliyat üretimi yapan çiftçilere makine ekipman desteği sağlandı.

Derebucak'ta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilerek alımı yapılan bakliyat hasat makineleri düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, burada yaptığı konuşmada, ilçede Gembos Ovası'nın sulu tarım ile tanışmasının ardından üretimi giderek artan, her yıl 5 ile 10 bin dekar alanda şeker fasülye üretimi yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda, yöredeki bakliyat üreticilerine destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında KOP İdaresi tarafından finanse edilen bakliyat hasat makinelerinin ilçeye geldiğini ve işletilmek üzere kooperatif yetkililerine teslim ettiklerini aktaran Doğan, "Böylece bakliyat üretimi için ihtiyaç duyulan tüm mekanizasyon imkanlarına üreticimiz kavuşmuş, üretim maliyetlerinin düşürülmesi imkanı sağlanmak olmaktadır. Ayrıca, bakliyat ürünlerimizin markalı ve gerekli kalite kriterlerinde pazarlanması için de gereken altyapı sağlanmıştır. Bu noktadan sonra üreticilerimize ve kooperatifimize büyük bir sorumluluk düşmektedir ve bu imkanların üreticilerimiz açısından avantaja çevrilmesi gerekmektedir. Çiftçimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Doğan ayrıca, Gembos ismi ile markalaştırılmış bakliyat ürünlerinin pazara sunulabilmesi için KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Derebucak Belediyesi tarafından finanse edilen ve yöredeki kooperatifler tarafından işletilecek olan bakliyat eleme paketleme tesisinin kurulumunun da tamamlandığını belirterek, tesisin tam kapasite ile çalışması için çalışmaların aralıksız sürmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Derebucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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