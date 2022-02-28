Derece alan öğrencilere Samsun gezisi - Son Dakika

Ayancık Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi.

Ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmada lise ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödül olarak, Samsun gezisi tertip edildi.

Samsun'un tarihi bölgelerini gezen öğrenciler, aynı zamanda sinema ve alışveriş merkezini ziyaret etme imkanı buldu.

Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, düzenlenen geziye desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Ayhan Ergün'ün şahsında Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - SİNOP