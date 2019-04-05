Derece Yapan Öğrenciler Ödüllendirildi

Adıyaman
Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 15- 21 Mart
Tüketici Haftası dolayısıyla ortaokullar arası düzenlenen "Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri Vali Aykut Pekmez tarafından ödüllendirildi.
Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu
ve okul müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Aykut Pekmez, tüketim konusuna dikkat çekmek ve insanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla il geneli ortaokullar arası tüketici ve tüketim konulu resim yarışmasında eserleri dereceye giren öğrencilerle sohbet ederek, dereceye giren resimleri inceledi.
Adıyaman il genelinde 26 eserin katıldığı resim yarışmasında "Bilinçli Tüket Hayatına Renk Kat" konulu eseriyle Kahta
Hacı Bey Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Yağmur Süzen birinci olurken, "Olmasa" konulu eseriyle Besni
İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Melisa Barutlu ikinci, "Tüketici Hakları" eseriyle Biraralık Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Nevin Erkaya üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencileri başarısından dolayı tebrik eden Vali Aykut Pekmez, eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve sanatsal çalışmalarını desteklemenin önemini vurgulayarak, dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN