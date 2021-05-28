Dereceli Tek Çift oyunlarında teslim olma istatistikleri! - Son Dakika

League of Legends milyonlarca oyuncunun saatlerini ayırdığı, belli şampiyonlarda ustalaştığı, hatta kimilerinin hayatlarının geçim koşulu haline getirdiği bir oyun. Sadece fare ve klavyeyle sağa sola tıklamak ve adam öldürmekten ibaret olmayan bu oyun bizlerin psikolojimizi de yönetmeyi öğrenmemiz gereken bir oyun bana kalırsa. Bu yazımızda tüm bölgeler esas alınmış ve tüm ligler çerçevesinde teslim olma istatistikleri paylaşılacaktır.

Bölgelere göre teslim olma oranları;

JP/ %29.9

KR/ %28.1

NA/ %23.6

OCE/ %19.3

EUW/ %17.7

BR/ %17.2

RU/ %16.5

TR/ %14.9

Liglere göre teslim olma oranları;

Derecesiz/ %33.2

Demir/ %25.4

Bronz/ %23.9

Gümüş/ %20.7

Altın/ % 20.4

Platin/ % 21.0

Elmas/ % 22.8

Ustalık/ % 26.1

GrandMaster/ % 32.8

Şampiyonluk/ % 38.6

İstatistikler genel olarak daha iyi olduğu kabul görmüş bölgelerin daha çok teslim olduğunu ve yüksek elo oyuncularının da daha çok teslim olduğunu göstermekte. Kaybedeceğini öngörebilen oyuncular aynı oyunu oynamakta ısrarcı olmayarak yeni oyunlara girerek şanslarını daha çok arttırıyor gibi gözüküyor.

Kaynak: leagueofgraphs