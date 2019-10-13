Son Dakika Haberleri: Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika Spor Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

28 dakika önce

- Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğulduSİVAS - Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ASELSAN tarafından yol koşusu yarışı düzenlendi.

- Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

SİVAS - Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ASELSAN tarafından yol koşusu yarışı düzenlendi. Yarışta dereceye giremeyen bir kadın ise yarışı bitirmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ASELSAN tarafından düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusu büyük ilgi gördü. Yarışlara 14 farklı kategoride 2 bin sporcu katıldı. Yarışlara Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü de katıldı. Yarışlara katılmak için Aydın'dan gelen Dilan Atak, derece elde edemeyince gözyaşlarına hakim olamadı. Göz yaşlarını tutamayan Atak'ı sakinleştirme görevi ise arkadaşlarına düştü. Yol koşusu yarışlarına katılan sporculara ise madalya ile verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yarışlara katılmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporculara başarılar diledi.

Yarışta dereceye giremediği için göz yaşlarına boğulan sporcu Dilan Atak ise hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu fakat kürsüye çıkacak derece elde edemediği için göz yaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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