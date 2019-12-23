Son Dakika › Güncel › Dereceye giren başarılı sporcudan Baskil Kaymakamına ziyaret - Son Dakika
Dereceye giren başarılı sporcudan Baskil Kaymakamına ziyaret
6 saat önce
Avrupa Muaythai Federasyonu organize ettiği Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası (International EMF-Muaythai Open) Antalya Cup 2019 turnuvasında ikincilik elde eden Züleyha Armut, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Avrupa Muaythai Federasyonu organize ettiği Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası (International EMF-Muaythai Open) Antalya Cup 2019 turnuvasında ikincilik elde eden Züleyha Armut, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.
Aynı zamanda Baskil Halk Eğitim Merkezi ve Baskil Gençlik Spor Kulübü sporcusu Armut'un ilçenin gururu olduğunu belirten Murat, "İnşallah diğer yarışmalarda da gençlerimiz büyük başarılar kazanacaktır. Baskilli sporcularımızı sürekli destekliyoruz. Züleyha Armut'u tebrik ediyor, ona ve başarısında emeği bulananlara teşekkür ediyorum." dedi.
Son Dakika Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı