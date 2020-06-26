Dereceye giren kiraz üreticileri ödüllerini aldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.



Her yıl Lapseki belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kiraz Festivali bünyesinde yer alan en iyi kiraz yarışmasında ilk beş içerisinde yer alan üreticilere para ödülleri dağıtıldı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede üretilen kirazların çok iyi olduğunun altını çizerek, iç piyasada ve ihracatta önemli pazar payına sahip olduğunu kaydetti. Tüm ülkenin basın aracılığıyla Lapseki kirazını yakından tanıdığını hatırlatan Yılmaz, tüm üreticilere teşekkür etti. Para ödüllerini alan yarışmacılar Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE