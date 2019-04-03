Son Dakika Haberleri: Dereceye Giren Öğrenciler Beyşehir Gezisiyle Ödüllendirildi

Dereceye Giren Öğrenciler Beyşehir Gezisiyle Ödüllendirildi

28 dakika önce

Derebucak ilçesinde, başlatılan "okuyorum bilgiye koşuyorum" projesinde okullarında dereceye giren öğrenciler Beyşehir gezisiyle ödüllendirildi.

Dereceye Giren Öğrenciler Beyşehir Gezisiyle Ödüllendirildi, System.String[]
Derebucak ilçesinde, başlatılan "okuyorum bilgiye koşuyorum" projesinde okullarında dereceye giren öğrenciler Beyşehir gezisiyle ödüllendirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde dönem boyunca okullarında dereceye giren öğrencilerin Beyşehir ilçesine geziye götürüldüğünü belirtti.

Akçay, dereceye giren öğrencilere Beyşehir gezisinde İlçe Halk Kütüphanesi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettirildiğini belirterek, "Kitap okumanın eğitim öğretim hayatımız ve kişisel gelişimimiz için çok önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, alınan verimli dönüşler dolayısıyla projenin 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam edilmesine karar verilmiştir. Kaymakamımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenci, öğretmen, veli ve okul çalışanlarımızın katılımı ile ilçemizde tam bir okuma seferberliğini bu proje kapsamında başlatmıştık. Proje ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerimiz her gün 20 dakikalık okuma etkinliği gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz, etkinlik çerçevesinde okuduğu kitapları isimleriyle okuma kumbaralarına atıyor. Sene sonunda kumbarasını en çok dolduran öğrencimiz ödüllendiriliyor. Proje kapsamında her ay okulların okuma birincilerini belirleyerek proje web sayfasında ve okulların proje panolarında ilan ediyoruz.

Kütüphane gezileri, resim yarışmaları, drama, şiir ve gösterilerle aile ve öğretmenlerin katılımı ile proje zenginleştirilerek, proje kapsamında her gün 20 dakika kitap okuyan öğrencilerimizin yılda 7 bin 300 dakika kitap okumuş olmalarının sağlanması hedefleniyor. Bu süre sonunda bir öğrenci yaklaşık 1 milyon 460 bin kelime okumuş oluyor. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Derebucak, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atanamayan Meryem Öğretmen Köyüne Muhtar Oldu Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:50:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dereceye Giren Öğrenciler Beyşehir Gezisiyle Ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]