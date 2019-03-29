Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam Pektaş'ı Ziyaret Etti

Kayseri'de yapılan "TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.

Kayseri'de yapılan "TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.



Öğrencileri tebrik eden Pektaş, Şarkışla'da eğitim çıtasının her geçen yıl yukarılara çıktığını, her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.



Pektaş, ayrıca öğretmenlere de emekleri için teşekkür etti.

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