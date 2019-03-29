Son Dakika Haberleri: Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam Pektaş'ı Ziyaret Etti

Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam Pektaş'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Kayseri'de yapılan "TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.

Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam Pektaş'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Kayseri'de yapılan "TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik eden Pektaş, Şarkışla'da eğitim çıtasının her geçen yıl yukarılara çıktığını, her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Pektaş, ayrıca öğretmenlere de emekleri için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Kayseri, Şarkışla, Güncel
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