Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından Liseye Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Fıstık Park'ta düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, öğrencilerin pırlanta olduğunu, başarılarının şehri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gül, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep ihracatçılar Birliği (GAİB) Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Organize Sanayi Bölgesi ve 10 kişilik hayırseverden oluşan GAGEV tarafından LGS'de ilk bin, YKS'de ilk beş bine giren 211 öğrenciye burs verileceğini belirtti.

GAGEV tarafından meslek lisesini tercih eden bin kişiye de burs verileceğini dile getiren Gül, şehir olarak öğrencilerin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Gaziantep'in eğitim çıtasını yükselttmek için büyük çaba harcadıklarını belirten Gül, "Son bir yılda 4 bin derslik tamamlandı. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bütün dersliklerin dörtte biri son 2 yılda tamamlanıyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Eksiklerimiz var. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Onlarla birlikte kamunun imkanlarıyla eksiklikleri tamamlıyoruz." dedi.

Gül, öğrencilere yetiştiği toprakları unutmamaları çağrısında bulunarak, milletini, toprağını unutmadığı sürece daha iyi işler yapacaklarını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğrenciler sayesinde Gaziantep'in eğitimin emin ellerde olduğunu, göreve geldiği günden beri 110 okulun imarını teslim ettiklerini aktardı.

Okulların Atatürk Büstünden basketbol sahalarına kadar bütün ihtiyaçlarını tamamlamaya gayret ettiklerini ifade eden Şahin, bütçenin önemli kısmını eğitime ayırdıklarına dikkati çekti.

GASMEK'i kurarak fırsat eşitliğini yarattıklarını belirten Şahin, öğrencilerin büyük başarılar elde ettiğini, her çocuğun hayatına dokunmak için çaba sarfettiklerini belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise şehrin eğitimini yükseltmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen törenin, Gaziantep'in eğitimdeki ters algısını sona erdirecek bir başarı olduğunu ifade eden Koçer, son bir buçuk yılda 200 okulun planlandığını aktardı.

Şehrin şantiyeye döndüğünü belirten Koçer, yapılan çalışmalarla başarının yükseleceğini, milletvekilleri olarak ellerinden gelen katkıyı vermeye gayret ettiklerini kaydetti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, GAİB Başkanı Fikret Kileci, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, OSB Cengiz Şimşek katıldı.

Tören sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.