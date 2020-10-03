Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek yarışmasında Düzce'de derece kazanan öğrenciler ödüllerini aldı.

Yeşilay Düzce Şubesinin bahçesinde "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" ismiyle düzenlenen yarışmada, Düzce'de sıralamaya girme başarısı gösteren öğrenciler için tören gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Yeşilay Kaynaşlı Şube Başkanı İsmail Korkmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ökkeş Kepek ve Valilik Kültür Sosyal İşler Şube Müdürü Musa Zeki katılım sağladı. Öğrencilere, sosyal mesafe kuralına uyarak, protokol tarafından ödülleri takdim edildi. - DÜZCE