Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinlikleri kapsamında satranç, voleybol ve futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize kupa ve madalyalarını Kaymakamımız Salih Sak ve daire amirlerimizle birlikte verdik. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor dereceye girenleri kutluyorum. Gençlerimizin geleceği için ilçemizde spor yatırımlarına her zaman ağırlık vereceğiz" dedi. - KÜTAHYA