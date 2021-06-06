Dereceye giren okçulara ödülleri Vali Yazıcı tarafından verildi

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri Vali Ersin yazıcı tarafından verildi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada Vali Ersin Yazıcı, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve protokol üyeleri katıldı.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için bireysel kota müsabakası özelliği taşıyan yarışmalarda birinci olan Mete Gazoz ve ikinci olan Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik eden Vali Yazıcı, başarılarının devamını diledi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Yazıcı; "Antalyamız bir dünya şehri. Şehrimizde bir çok alanda etkinlik pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Antalya'mızda sporun her branşında, turnuvalar ve şampiyonalar düzenlemesi için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

GENÇ SPORCULARIMIZ BAYRAĞI BAŞARIYLA TAŞIYOR

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine devam eden Vali Yazıcı; "Ata sporumuz olan okçulukta sporcularımız son yıllarda büyük başarılar elde etmekte. Ata sporumuz olan okçuluk gün geçtikçe toplumumuzda daha da önem kazanmakta. Atalarımız Türk okçuluğunu dünyaya tanıtarak nam saldı. Genç sporcularımızda bu bayrağı yeni başarılarla devam ettireceklerine inancım tam. Okçularımıza katılacakları turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Programın sonunda Vali Ersin Yazıcı, yarışmada dereceye giren sporcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)