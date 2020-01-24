Dereceye giren sporcular milli takıma seçildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Dereceye giren sporcular milli takıma seçildi - Son Dakika Spor

Dereceye giren sporcular milli takıma seçildi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyespor tekvando takımı sporcuları Ankara'da çeşitli dereceler elde ederek milli takıma girme hakkı elde ettiler.

Dereceye giren sporcular milli takıma seçildi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyespor tekvando takımı sporcuları Ankara'da çeşitli dereceler elde ederek milli takıma girme hakkı elde ettiler.


Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Genç Kızlarda Halime Neslihan Kılınç Türkiye ikincisi, Rabiye Kaya Türkiye üçüncüsüoldu. Genç Erkeklerde ise Hasan Ayaz Türkiye beşincisi olarak milli takımda Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen yaptığı açıklamada, "Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Genç Kızlarda Halime Neslihan Kılınç Türkiye ikincisi, Rabiye Kaya Türkiye üçüncüsü oldu. Genç Erkeklerde ise Hasan Ayaz Türkiye beşincisi olarak milli takımda Ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar. Elde edilen başarılar göğsümüzü kabartmıştır. Sporcularımı kutlar, ülkemizi temsillerinde başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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