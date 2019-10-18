Son Dakika Haberleri: Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

1 saat önce

35. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a ziyarette bulundular.

Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret, System.String[]

35. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a ziyarette bulundular.


İl Müdürü Yıldız, Bilecik'te gelişmekte olan ve halkın ilgisinin giderek arttırdığı yüzme branşının uluslararası bir platformda derece kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, başarılı sporcular Muhammet Candar Aslan ve Hasan Lütfi Aslan'a hediye takdiminde bulunarak, sporculara ve aileye başarı dileklerini iletti. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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