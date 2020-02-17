Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret - Son Dakika

Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret
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İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.
Çeşitli branşlarda dereceye girerek madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Köse, "Sporcularımızın başarısına ufakta olsa katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Çocuklarımızı başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine hayatlarında sağlık ve nice başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK
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