Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret - Son Dakika
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Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.


Çeşitli branşlarda dereceye girerek madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Köse, "Sporcularımızın başarısına ufakta olsa katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Çocuklarımızı başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine hayatlarında sağlık ve nice başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Elif Köse, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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