Dereceye Girenlere Kupa ve Madalya

Türkiye Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi'nde Malatya grubunu namağlup birinci tamamlayan Mercan Koleji Spor Kulübü'nün kupa ve madalyası düzenlenen törenle takdim edildi.

Türkiye Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi'nde Malatya grubunu namağlup birinci tamamlayan Mercan Koleji Spor Kulübü'nün kupa ve madalyası düzenlenen törenle takdim edildi.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Türkiye Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi'nin bir ayağı Malatya'da gerçekleştirildi. Mercan Koleji Spor Kulübü, Malatya Su Sporları Kulübü, Tunceli Munzur Üniversitesi ve Şanlıurfa GAP Spor Kulübü takımlarının yer aldığı Malatya grubunda birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı.



Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan ilk gün müsabakalarında Mercan Koleji Spor Kulübü, Tunceli Munzur Üniversitesi'ni, Malatya MASUS Voleybol ise Şanlıurfa GAP Spor Kulübü'nü 3-0'lık skorlarla yenerek, iyi bir başlangıç yapmıştı.



Müsabakaların ikinci gününde Mercan Koleji Spor Kulübü, Şanlıurfa GAP Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. MASUS Voleybol ise Tunceli Munzur Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırmayı başardı.



Malatya'nın iki takımı grup birinciliği için finalde karşı karşıya geldi. Mercan Koleji Spor Kulübü, MASUS Voleybol'u 3-0 mağlup etti ve Malatya grubunu birinci tamamlayarak, finallere gitme hakkını kazandı.



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Merkez Spor Salonu'nda kulüple bir araya geldi. Antrenör ve sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kayhan, takımın kupa ve madalyasını takdim etti.



Törene; Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Özgül, Voleybol İl Temsilcisi Baki Alpaslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu (DGVHGF) Başkanı Furkan Salduz ile Voleybol İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Öz'de katıldı. - MALATYA

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