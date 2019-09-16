Son Dakika Haberleri: Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti

1 saat önce

Ege Üniversitesi'nin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti, System.String[]

Ege Üniversitesi'nin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi çalışanı V.B'nin kullandığı sulama amaçlı kullanılan traktör, yerleşke girişindeki kontrol noktasından sonraki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Sezen Zambak'a (23) çarptı.

Zambak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Sezen Zambak'ın Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitirdiği öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından Ege Üniversitesi Senatosu 2 gün yas ilan etti.

Senato'dan yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumenin ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ege Üniversitesi, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abisi Özcan Deniz'den beklediği yardımı göremeyen Gülcan Deniz, cumhurbaşkanından yardım istedi
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu Kalp ameliyatı öncesi sevgilisine evlilik teklif etti Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]