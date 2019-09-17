Son Dakika Haberleri: Dereceyle mezun olduğu üniversiteden son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Dereceyle mezun olduğu üniversiteden son yolculuğuna uğurlandı (2)

1 saat önce

Cami avlusundan cenaze namazına katılanlardan görüntüler Sezen Zambak'ın bayrağa sarılı cenazesi Dua edilmesi ve helallik alınması Cenaze namazının kılınması İZMİR - Ege Üniversitesinin (EÜ) Bornova ilçesindeki yerleşkesinde traktörün çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Sezen...

Cami avlusundan cenaze namazına katılanlardan görüntüler

Sezen Zambak'ın bayrağa sarılı cenazesi

Dua edilmesi ve helallik alınması

Cenaze namazının kılınması İZMİR - Ege Üniversitesinin (EÜ) Bornova ilçesindeki yerleşkesinde traktörün çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Sezen Zambak'ın cenazesi, Çiğli ilçesindeki Yakakent Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. (2)

Dereceyle mezun olduğu üniversiteden son yolculuğuna uğurlandı (2)

Bornova, Çiğli, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:29 Kaynak: AA
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