Dereceyle mezun olduğu üniversiteden son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Cami avlusundan cenaze namazına katılanlardan görüntüler Sezen Zambak'ın bayrağa sarılı cenazesi Dua edilmesi ve helallik alınması Cenaze namazının kılınması İZMİR - Ege Üniversitesinin (EÜ) Bornova ilçesindeki yerleşkesinde traktörün çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Sezen...
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:29 Kaynak: AA
Cami avlusundan cenaze namazına katılanlardan görüntüler
Sezen Zambak'ın bayrağa sarılı cenazesi
Dua edilmesi ve helallik alınması
Cenaze namazının kılınması İZMİR - Ege Üniversitesinin (EÜ) Bornova ilçesindeki yerleşkesinde traktörün çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Sezen Zambak'ın cenazesi, Çiğli ilçesindeki Yakakent Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. (2)
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