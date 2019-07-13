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Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Sevin seçildi

22 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Kemal Sevin seçildi.

Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Sevin seçildi, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Kemal Sevin seçildi.

Divan başkanlığı yapan Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari genelinde en fazla şehit ve gazinin Derecik bölgesinde olduğunu belirterek, "Derecik ilçemizde şehit ve gazilerimizle alakalı bir derneğin kurulması memnuniyet vericidir. Bizler Hakkari olarak yakın zamanda kuracağımız Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonuna Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğimizi de kurucu üye olarak almayı planlıyoruz. Derecik ilçemizde büyük bir kitlenin sahiplendiği derneğimizin hayırlara vesile olsun diyor, katılım sağlayan tüm üyelere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin bekası uğrunda bayrak inmesin, ülke bölünmesin diye canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum. Yönetime seçilen tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına seçilen Kemal Sevim ise, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, "Ailemden onlarca şehit ve gazimiz var. Devletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyiz" dedi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından kongre sona erdi. - HAKKARİ
Hakkari, Derecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
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