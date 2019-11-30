Son Dakika Haberleri: Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 kasım 2019 günü Derecik ilçesi Ortaklar köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 180 adet fişek, 1 adet roketatar, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 876 adet doçka mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Derecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
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