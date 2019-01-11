Derecik Siste Görünmez Oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görünmez oldu.

Hakkari'nin Derecik ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görünmez oldu.



Derecik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sabah uyanan ilçe merkezi dışındakiler, ilçenin siste kaybolduğunu şaşkınlıkla izledi. Yüksek tepelerin sisin arasından çıkması ve sisin üzerine güneşin doğması da seyirlik bir manazara oluşturdu.

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