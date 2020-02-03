Derecik'te 1 düzensiz göçmen donarak öldü - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmenden biri donarak öldü.



Edinilen bilgiye göre, olay, ilçedeki Hacıbey Çayı yakınındaki bir ahırda meydana geldi. Ahırda 4 kişinin hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, şahıslardan birinin hayatını kaybettiğini ve diğer 3 kişinin de soğuktan etkilendiğini tespit etti.



Şahıslar Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ