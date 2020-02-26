Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika

Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

6 saat önce

VAN İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 terörist, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu, System.String[]

VAN İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 terörist, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 PKK'lı, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lı, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Van Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirildi.


Jandarma, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi
Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 03:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]