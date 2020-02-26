Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika

VAN İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 terörist, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 PKK'lı, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lı, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Van Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirildi.