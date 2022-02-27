Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre - Son Dakika
Üye Girişi

Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre

27.02.2022 15:13

Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre Hakkari'nin Derecik ilçesinin bir yanında bahar, bir yanında ise kış yaşanırken, iki mevsim arasında da sadece 5 kilometre mesafe bulunuyor.

Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinin bir yanında bahar, bir yanında ise kış yaşanırken, iki mevsim arasında da sadece 5 kilometre mesafe bulunuyor.

Hakkari ve Yüksekova kar altındayken, Derecik ilçesi iki mevsimi bir arada yaşıyor. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu hafta Derecik ilçesinin özellikle iki mevsimi bünyesinde barındırdığı dağlarını gezdi. Dağcılar ilk olarak bölgede iki mevsim arasındaki dağları gezerek günün keyfini çıkarttılar.

İlkbahar ve kış mevsimi arasının sadece 5 kilometre olduğunu söyleyen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Şu an gördüğümüz manzarada iki mevsim bir arada. Biz Yüksekova'dan geldiğimizde zaten her yer kar altındaydı. Şemdinli biraz daha iyiydi. Irak sınırında yer alan Derecik bölgesinde ise iki mevsim bir arada yaşanıyor. Şu an bulunduğum yerde önüm ilkbahar arkam kış mevsimi. Zaten bu bölgenin en güzel tarafı da her mevsimi bir arada barındırmasıdır. Bizde dağcılar olarak bu fırsatı kaçırmadık ve gezimizi yaptık. Bölgenin en güzel yerlerini gezdik. Amacımız artık Hakkari ve ilçelerini turizme kazandırmaktır. İnşallah bunu da başaracağız. İki mevsim arası sadece 5 kilometre diyebiliriz. Bizde bu muazzam güzellikleri doyasıya fotoğrafladık" dedi.

Doğanın güzelliklerini bir arada yaşadıklarını belirten Vahit Polat ise, "Biz bu yürüyüşte iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bu iki güzellik arası sadece 5 kilometre. Bizde Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği olarak akşam saatlerine kadar yürüyüşümüzü yapıp günün keyfini çıkartacağız. Buradan herkese sesleniyoruz, bu güzellikleri kaçırmayın. Artık bu bölgeler turizme açılmalı ve kazandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre
Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre
Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre

YORUMLAR
500
Yüksekova'da çıkan yangın maddi hasara yol açtı Yüksekova'da çıkan yangın maddi hasara yol açtı Hakkari'de 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'de 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova, İlkbahar, Hakkari, Derecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 15:24:23. #1.11#
SON DAKİKA: Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement