Derecik'te 21 kilo 790 gram eroin ele geçirildi
27 dakika önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 21 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:18 Kaynak: İHA
'nin Derecik
ilçesinde 21 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 19 Haziran 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi'nde icra edilen operasyonda 21 kilo 790 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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