Son Dakika Haberleri: Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

43 dakika önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Derecik ilçesinin Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası'na operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

Jandarma, Hakkari, Derecik, Güncel
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