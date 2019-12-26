Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araç içinde 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araç içinde 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Derecik ilçesi Beyazağaç yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şemdinli, Derecik, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!

Son Dakika Haberleri
23:36 Husiler'den "BAE'nin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğu" iddiası - Son Dakika
23:35 AFAD'tan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
23:35 Çanakkale'de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
23:35 Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:38:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]