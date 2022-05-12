Son dakika haberi: Hakkari'de çalılık alana gizlenmiş silah parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hakkari'de çalılık alana gizlenmiş silah parçaları ele geçirildi

12.05.2022 11:43
Son dakika haberi: Hakkari'de çalılık alana gizlenmiş silah parçaları ele geçirildi

Son dakika haberler... Hakkari'nin Derecik ilçesinde çalılık alana gizlenmiş 398 tabanca üst kapağı ile 60 av tüfeği dipçik ve gövdesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde çalılık alana gizlenmiş 398 tabanca üst kapağı ile 60 av tüfeği dipçik ve gövdesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Güney Mahallesi Öntepe mezrasındaki arazide dün yapılan aramada, çalılık alana gizlenmiş 4 çuvalda 398 tabanca üst kapağı ile 2 çuvalda 60 av tüfeği dipçik ve gövdesi bulundu.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hakkari'de çalılık alana gizlenmiş silah parçaları ele geçirildi - Son Dakika


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