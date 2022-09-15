Derecik'te beyin kanaması geçiren çocuk askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

HAKKARİ'de, yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konan 6 yaşındaki çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari Derecik'te yüksekten düşme nedeniyle beyin kanaması teşhisi konan 6 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Evladımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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