Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, " Hakkari Derecik 'te yüksekten düşme nedeniyle beyin kanaması teşhisi konan 6 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Evladımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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Kaynak: DHA

Derecik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Derecik'te beyin kanaması geçiren çocuk askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

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