Derecik'te cami yangını
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii'nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu. - HAKKARİ
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