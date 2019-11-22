Son Dakika Haberleri: Derecik'te cep telefonu kaçakçılığı
Son Dakika 3. Sayfa Derecik'te cep telefonu kaçakçılığı - Son Dakika

Derecik'te cep telefonu kaçakçılığı

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Derecik'te cep telefonu kaçakçılığı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 Kasım 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Güney Mahallesi civarında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, 138 adet çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Derecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:35:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derecik'te cep telefonu kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]