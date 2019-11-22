Derecik'te cep telefonu kaçakçılığı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 Kasım 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Güney Mahallesi civarında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, 138 adet çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ