Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı - Son Dakika

Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 29 köyde, damadın geline alacağı altın miktarına sınırlama getirilerek, kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirildi.

Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı, System.String[]
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 29 köyde, damadın geline alacağı altın miktarına sınırlama getirilerek, kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirildi. Taziye yemeklerinde de 'destek' sağlanması kararı aldı.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı 29 köyde, düğünlerde takılacak altın miktarları ve taziye evlerinde verilen yemekler ile ilgili yeni karar alındı.

29 köyden temsilciler ile Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın katılımıyla Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen toplantıda, damat tarafının geline en fazla 10 Cumhuriyet altın, 4 bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve gümüş kemer almasına karar verildi. Kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirilirken, taziye yemekleri için yöre halkının destek vermesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, engeli vatandaşların rahat etmesi için bir taziye evi yapılmasına da karar verildi.


- Derecikhakkari
Türkiye, Derecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı

Son Dakika Haberleri
22:12 Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi
22:10 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
22:10 Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
22:02 Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu
22:01 Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derecik'te düğün ve taziye gelenekleri yeniden yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]