Son Dakika Haberleri: Derecik'te Kış Günü Bahar Keyfi

Derecik'te Kış Günü Bahar Keyfi

34 dakika önce

Derecik'te kış günü bahar keyfi Irak ikliminin hakim olduğu Hakkari'nin yeni ilçesinde vatandaşlar kış günü pikniğe çıktıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan bahar havasını fırsata dönüştüren vatandaşlar, piknik yapıp güneşin tadını çıkardı.

Derecik'te kış günü bahar keyfi
Irak ikliminin hakim olduğu Hakkari'nin yeni ilçesinde vatandaşlar kış günü pikniğe çıktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan bahar havasını fırsata dönüştüren vatandaşlar, piknik yapıp güneşin tadını çıkardı.
Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve Irak ikliminin hakim olduğu Hakkari'nin yeni ilçesi Derecik'te bahar havası yaşanıyor. Hakkari'de kar kalınlığı bir metreyi geçerken ve etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşarken, Derecik halkı da pikniğe çıktı. Mangal yakıp, serdikleri yer sofrasında yemek yiyerek güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, ilçede Irak ikliminin hakim olduğunu söylediler. Hava sıcaklığının 10 dereceyi geçtiğini ifade eden ilçe sakinleri, kar yağışının çok olduğunu belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:28 Kaynak: İHA

Irak, Derecik, Yerel
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