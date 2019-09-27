Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı 5'i öğrenci 6 yaralı (2)

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralı öğrencilerden 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ve 1 öğrencinin tedavisi Şemdinli Devlet Hastanesi'nde devam ederken, 2 öğrenci ise yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi.