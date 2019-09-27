Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı 5'i öğrenci 6 yaralı (2)
54 dakika önce
2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİHakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 öğrenci ve sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralı öğrencilerden 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ve 1 öğrencinin tedavisi Şemdinli Devlet Hastanesi'nde devam ederken, 2 öğrenci ise yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi.
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