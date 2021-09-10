DERECİK'TE PEKMEZ ZAMANI - Son Dakika

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, son yıllarda üretimi artan üzümün hasadına başlandı. Yetiştirilen üzümlerin bir kısmı ilçe merkezi ve yakın kentlerde satılırken, bir kısmı da pekmeze dönüştürülüyor.

Bölgede en çok üzüm üretilen, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, bağ bozumunun ardından doğal pekmez yapımına başlandı. Hasat sonrası bir kısmı, yakın ilçe ve kentlerde satılan üzümün büyük bölümü ise bölge halkı tarafından pekmeze dönüştürülüyor. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan üzümlerin ezilerek suyu çıkarılıyor daha sonra evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak doğal pekmeze dönüştürülüyor.

Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde yaşayan Nesrin Kaya (19), bu yılki hasattan memnun olduklarını söyleyerek, "Zorlu geçen hasadımızı yaptık. Topladığımız üzümlerin bir kısmını sattık, bir kısmını da evlerimizin bahçelerine kurduğumuz kazanlarda kaynatarak pekmeze dönüştürüyoruz. Zorlu ve eğlenceli bir süreçti. Yaptığımız pekmezlerin bir kısmını satacağız, bir kısmını ise kış aylarında tüketmek üzere saklayacağız" dedi.