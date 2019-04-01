Son Dakika Haberleri: Derecik'te Seçim Kutlaması

Derecik'te Seçim Kutlaması

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya'nın seçimi kazanması sevinçle karşılandı.

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya'nın seçimi kazanması sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 57.52'sini alarak belediye başkanlığını kazanan Çetinkaya'nın evinin önünde bir araya geldi.

Burada tebrikleri kabul eden Çetinkaya, yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de Çetinkaya'yı ziyaret ederek, kutladı.

Vatandaşlar, daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla halay çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:42 Kaynak: AA

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