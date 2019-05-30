Derecik'te silah ve mühimmat ele geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
'nin Derecik
ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Derecik ilçesi Ortaklar
köyü Ormancık mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet fünye, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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