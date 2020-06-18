Derecik'te yapılan tam donanımlı hastanenin yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde tam donanımlı ve 20 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin yüze 95'i tamamlandı.

İlçede 5 yıl önce inşaatına başlanan hastanenin bu yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni yatırımların yapılmasıyla kalkınma ve gelişmenin başladığını söyledi.

Derecik'te yapılacak bir çok hizmetin yatırım programına alındığını ifade eden Yüce, şöyle konuştu:

"Hastanemiz kısa sürede tamamlanacak. Yüzde 95'i bitmiş durumda. Derecik'in kalkınması, gelişmesi için çok önemli olan Umurlu Sınır Kapısı var. Bu alanda da çok önemli çalışmalarımız var. Sınır kapısının yolunu bu yıl içerisinde bitireceğiz. Bu yolun Derecik'in bundan sonraki gelişimi için çok anlamlı olacağını düşünüyorum."