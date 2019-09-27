Son Dakika Haberleri: Derecik'teki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Derecik'teki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

22 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 3'e yükseldi.

Derecik'teki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 3'e yükseldi.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada, Sümeyye ve Zilan Tekin kardeşler hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Agit Tekin de tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kardeş olan 3 öğrencinin köyde defnedileceği belirtildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Derecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:17 Kaynak: İHA
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