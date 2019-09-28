Derecik'teki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, dün bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada, Sümeyye, Zilan ve Agit Tekin kardeşler hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif Sevcan (11) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Böylelikle kazada 3 öğrenci 1 vatandaş olmak üzere ölü sayısı 4'e yüksekmiş oldu. - HAKKARİ