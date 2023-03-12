Derede akıntıya kapılan araçtan canlı çıktı, boğularak can verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cüneyt Kırsal mahallesinde gece saatlerinde Cüneyt çayında yağışla birlikte sürüklenen otomobilden kurtulan ve kıyıya çıkmak isteyen B. Y. boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Cüneyt kırsal mahallesinden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine gelmek isteyen B.Y. yönetiminde 64 KN 076 plakalı araç dereden geçmek isterken yağmurun ve akıntının etkisiyle çayın içinde sürüklendi. Kıyıya ulaşmak için araçtan çıkan B.Y.'nin akıntıya kapılarak boğulduğu düşünülüyor. Gece saatlerinde Sındırgı ilçesinde yaşanan yoğun yağış ve derelerdeki debi yüksekliği bereket olduğu gibi bir can aldı.

Sabah bir vatandaşın arabayı görmesi ve ihbarı üzerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekipleri, Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri, jandarma ve sağlık personelince yürütülen kurtarma çalışmasında B. Y. 'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yağışın devam etmesi ve aracın riskli bölgede olması nedeniyle aracın çıkarılma işlemi sonraya bırakıldı.

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrasında B.Y'nin cansız bedeni ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesi morguna getirildi.