Derede balık avlamaya gitti, suda cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

BURSA'nın Orhaneli İlçesi'nde balık avlamak için Kocasu Deresi'ne gelen Osman Sat (49), arkadaşı M.K.'nin (48) mangal yaktığı sırada kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat sonra Sat'ın cansız bedenini suda buldu.

Olay Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Yörükler Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan balık avlamak için arkadaşı M.K. ile birlikte Kocasu Deresi'ne gelen Osman Sat, yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki dere içine girerek serpme ağla avlanmaya başladı. Bu sırada mangal yakmakla ilgilenen M.K., Sat'ın dönmediğini fark edince dere yatağına baktı. Osman Sat'ı bulamayan M.K., durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Asayiş Timi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerle birlikte mahalle sakinlerinin katılımıyla arama başlatıldı. Osman Sat yaklaşık 5 saat sonra kaybolduğu noktanın yakınında dere içinde ölü bulundu.

Osman Sat'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.