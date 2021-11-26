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Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu - Son Dakika

Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu

26.11.2021 22:50
Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için robot resim oluşturuldu.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için robot resim oluşturuldu. Polis, robot resimdeki kişiyi tanıyanların kendilerine ulaşmasını istedi.

Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 Temmuz günü Çark Deresi'nde kimliği belirsiz ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Antropoloji Laboratuvarı'nda kimliği belirsiz kişinin robot resmi çizildi. Emniyet Müdürlüğü, ölen kişinin kimliğini belirlemek için oluşturduğu robot resmini yayınlayarak vatandaşların ve önceki tarihlerde yakınları kayıp olanların 112 Acil Servis Merkezi ile emniyete bilgi verilmesi çağrısında bulundu.


Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu - Son Dakika


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