Derede Bulunan Ceset Kayıp Suriyelinin Çıktı

Adana'da dere yatağında bulunan erkek cesedinin 15 gündür kayıp olan Suriyeli Muhammed Abdo'ya ait olduğu belirlendi.

Adana'da dere yatağında bulunan erkek cesedinin 15 gündür kayıp olan Suriyeli Muhammed Abdo'ya ait olduğu belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Adana'da taksicilik yapan ve kendisini arayan bir aileyi İstanbul'a götürmek için 11 Aralık Salı günü evden çıkan Suriyeli Muhammed Abdo'dan (58) bir daha haber alınamadı. Aynı günün akşamında otomobili kanala düşmek üzereyken terk vaziyette bulunan Muhammed Abdo'nun oğlu Hasan Abdo, babasının öldürüldüğünden şüphe ettiklerini söyledi.



Suriye'de çıkan iç savaşın ardından ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen Assani Aşireti'nden 8 çocuğu olan Muhammed Abdo'nun bulunması için çalışmalar sürerken, Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bir tarlada çalışan işçiler derede ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dere yatağındaki cesedi çıkarttı. Yüz kısmı tanınmayacak haldeki ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Yapılan incelemede, cesedin 15 gündür haber alınamayan Suriyeli Muhammed Abdo'ya ait olduğu belirlendi. Abdo'nun cesedi, oğlu Hasan Abdo tarafından da teşhis edildi. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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