Son Dakika Haberleri: Derede Erkek Cesedi Bulundu

Derede Erkek Cesedi Bulundu

57 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir tekstil üretim fabrikasının yan tarafındaki derede bir erkek cesedi bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre, cesedin 2 gün önce Kapaklı ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Ahmet Arslan'a ait olduğu tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:49 Kaynak: İHA

Polis, Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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