Derede Erkek Cesedi Bulundu
57 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Karaağaç
Mahallesi'nde bulunan bir tekstil üretim fabrikasının yan tarafındaki derede bir erkek cesedi bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre, cesedin 2 gün önce Kapaklı ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Ahmet Arslan
'a ait olduğu tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:49 Kaynak: İHA
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